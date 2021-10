Elodie beccata a Milano con un ragazzo che non è Marracash



Elodie è stata beccata in centro a Milano in compagnia di un ragazzo che non è il suo fidanzato e con il quale si è ritirata a casa nella serata di domenica 10 ottobre. Si tratta del modello Davide Rossi. Dopo le voci di una presunta crisi con Marracash, queste foto avallerebbero i dubbi di una rottura tra i due cantanti, ma al momento non c’è nulla di certo.

