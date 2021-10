Giovanni Paolo I sarà beato, riconosciuto il suo miracolo: ha guarito una bimba in fin di vita



Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito al Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino Luciani) e avvenuto in Argentina, a Buenos Aires, una decina di anni fa “guarita in circostanze straordinarie da problemi neurologici molto seri, in condizioni praticamente disperate”.

