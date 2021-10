In seimila al rave party a Torino: traffico in tilt, carabinieri bloccano la strada ad altri 10mila



Il mega Rave party, organizzato nell’area industriale abbandonata nel territorio di confine tra Borgaretto e Nichelino, ha richiamato circa seimila persone. In zona si sono formate così lunghissime code di mezzi, tanto da spingere i carabinieri e la polizia a mettere in atto un intervento speciale col blocco completo delle strade per impedire l’accesso di altre persone.

