Influenza stagionale, i pediatri: “Quest’anno avremo più casi, vaccinare anche i bambini”



Rocco Russo, coordinatore vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria (Sip), a Fanpage.it, sull’influenza stagionale dopo la scoperta del primo virus in un bimbo di Torino: “Stiamo entrando nel periodo influenzale per eccellenza, anche se il picco arriverà tra novembre e dicembre. Quest’anno avremo più casi perché i piccoli sono tornati a scuola e abbiamo avuto un allentamento delle misure di prevenzione Covid. La vaccinazione non è la soluzione ai nostri problemi, ma è uno strumento aggiuntivo per poter contrastare sia il virus pandemico che quello influenzale”.

Continua a leggere



Rocco Russo, coordinatore vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria (Sip), a Fanpage.it, sull’influenza stagionale dopo la scoperta del primo virus in un bimbo di Torino: “Stiamo entrando nel periodo influenzale per eccellenza, anche se il picco arriverà tra novembre e dicembre. Quest’anno avremo più casi perché i piccoli sono tornati a scuola e abbiamo avuto un allentamento delle misure di prevenzione Covid. La vaccinazione non è la soluzione ai nostri problemi, ma è uno strumento aggiuntivo per poter contrastare sia il virus pandemico che quello influenzale”.

Continua a leggere

Continua a leggere