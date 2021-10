Long Covid, Claudio, 29 anni, vivo dopo 7 mesi di ricovero e 40 giorni di coma: “No vax? No, grazie”



La storia di Claudio Sardaro, addetto marketing di 29 anni, che ha passato in ospedale ben sette mesi a causa del Covid, e 40 giorni in coma. In questo periodo ha perso entrambi i genitori per il Coronavirus: “Devo la vita a un medico e a un infermiere, i miei angeli. Ho perso 37 kg in ospedale, senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Amici No Vax? Non ne ho e non potrebbero essere miei amici”.

