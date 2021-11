Il fisico Sestili sulla quarta ondata: “In Italia meno violenta d’Europa anche grazie al Green pass”



Il fisico Giorgio Sestili a Fanpage.it sui numeri della quarta ondata della pandemia di Covid-19: “In Italia in una settimana i nuovi casi sono aumentati del 38%, ma la situazione è migliore rispetto a resto d’Europa per una serie di fattori, tra cui, in primis, il Green pass. Impossibile fare previsioni: l’unica possibilità è monitorare settimana dopo settimana quello che sta succedendo e prendere, da parte delle istituzioni preposte, le contromisure necessarie, come il cambio di colore delle regioni a rischio”.

