Streaming e guadagni: su Twitch si abbassa la soglia minima per ricevere compensi

Twitch è senza ombra di dubbio una delle più popolari piattaforme di streaming online attualmente in circolazione. Si tratta di un servizio che consente di condividere le proprie esperienze con altri utenti, offrendo la possibilità di trasmettere video in diretta, e di guadagnare cifre importanti. Naturalmente ci sono dei meccanismi che devono essere studiati, soprattutto per quel che riguarda i requisiti indispensabili per iniziare a monetizzare il proprio canale. Per rendere più facile l’approdo di nuovi creatori di contenuti, Twitch di recente ha abbassato la soglia minima per ricevere denaro.

Da oggi sarà più facile guadagnare soldi su Twitch

Twitch ha deciso di abbassare la soglia minima necessaria per richiedere il pagamento delle somme accumulate sul proprio profilo. Secondo l’azienda, si tratta di una mossa che andrà a beneficio di decine di migliaia di streamer, soprattutto di coloro che ancora non guadagnano cifre molto elevate. D’ora in poi la soglia minima del payout si attesterà su una cifra inferiore a 50 euro, il che rappresenterà anche uno stimolo per tutti coloro che soltanto adesso stanno iniziando a guadagnare grazie a questa piattaforma di streaming.

Si tratta, in sintesi, di un vero e proprio attestato di fiducia nei confronti degli streamer da parte di Twitch, che in questo modo mira anche ad allargare ancor di più il proprio bacino di content creator. E non si finisce qui, perché la stessa Twitch ha chiarito quelli che saranno i piani futuri della piattaforma: la speranza, infatti, è di poter consentire allo streamer di incassare le cifre guadagnate non appena chiuderà la propria trasmissione, quindi quasi in tempo reale.

Come diventare uno streamer e guadagnare con Twitch

Ovviamente il primo passo è ingegnarsi e capire come impostare le proprie strategie. Significa che bisogna trovare un tema e capire che tipo di contenuti trasmettere sul proprio canale, con la creatività che può fare davvero la differenza. Oltre alla creatività serve anche la costanza: non è sufficiente trasmettere un live stream una volta ogni tanto, ma è necessario andare in live tutte le volte che si può, organizzandosi con un calendario di eventi simile a un palinsesto televisivo.

Inoltre, è di fondamentale importanza poter contare su una connessione al web nella propria stanza, e qui si consiglia di valutare le offerte Internet casa messe a disposizione dai principali operatori in Italia, per poter trasmettere in streaming senza nessun problema o rallentamento. In secondo luogo, è opportuno studiare con attenzione i meccanismi che consentono di guadagnare su Twitch, per capire esattamente come monetizzare al massimo il proprio canale e le dirette streaming. Inoltre, bisogna diventare esperti in una determinata nicchia, così da creare una community di appassionati. Infine, si deve investire nell’acquisto dell’attrezzatura, come nel caso dei microfoni, della videocamera e del computer.