Il palloncino gli scoppia mentre sta giocando: bimbo di 7 anni ne ingoia i frammenti e muore



Si chiamava Alessandro ed abitava in provincia di Vicenza: avrebbe addentato il palloncino che gli sarebbe scoppiato in bocca, facendogli ingerire dei pezzetti di plastica che gli si sono bloccati in gola.

Continua a leggere



Si chiamava Alessandro ed abitava in provincia di Vicenza: avrebbe addentato il palloncino che gli sarebbe scoppiato in bocca, facendogli ingerire dei pezzetti di plastica che gli si sono bloccati in gola.

Continua a leggere

Continua a leggere