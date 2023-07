Incendio nella notte a Trieste, fiamme in un palazzo: 7 tra intossicati e ustionati in ospedale



Incendio in una palazzina di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo a Trieste: intorno all’1.30 di questa notte a causa delle fiamme che sono partite forse dal sottoscala 7 persone sono finite in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso.

Continua a leggere



Incendio in una palazzina di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo a Trieste: intorno all’1.30 di questa notte a causa delle fiamme che sono partite forse dal sottoscala 7 persone sono finite in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere