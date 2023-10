Il marito della donna che ebbe un figlio con l’alunno 14enne: “Superiamo tutto restando uniti”



Parla il marito della prof di Prato condannata a sei anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con un 14enne a cui teneva lezioni private d’inglese e da cui ha avuto un bambino che oggi ha 5 anni: “Me ne occupo in tutto quello che riguarda le sue attività. Siamo rimasti legati fin dall’inizio della vicenda. Abbiamo sempre voluto portarla in fondo rimanendo il più uniti possibile”.

Continua a leggere



Parla il marito della prof di Prato condannata a sei anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con un 14enne a cui teneva lezioni private d’inglese e da cui ha avuto un bambino che oggi ha 5 anni: “Me ne occupo in tutto quello che riguarda le sue attività. Siamo rimasti legati fin dall’inizio della vicenda. Abbiamo sempre voluto portarla in fondo rimanendo il più uniti possibile”.

Continua a leggere

Continua a leggere