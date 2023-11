Tir in retromarcia travolge e uccide una donna: tragico incidente a Campi Bisenzio



Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre, intorno alle 18, un tir impegnato in una manovra di retromarcia ha investito e ucciso una donna a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima, una 63enne di origini napoletane ma residente a Firenze, è morta per un grave trauma toracico.

