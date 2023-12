“Sei donna, devi solo pulire”: 19enne picchiata e segregata in casa dal marito, condannato a 3 anni



Un giovane di 25 anni è stato condannato a 3 anni di reclusione per sequestro di persona e maltrattamenti ai danni della moglie 19enne. La donna, che era incinta, non poteva uscire di casa neppure per fare la spesa. Il tutto è accaduto a Palma di Montechiaro.

