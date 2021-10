Chi è Davide Rossi, il figlio di Vasco su cui pesa una condanna di un anno e dieci mesi



Davide Rossi è il primo figlio di Vasco Rossi su cui pesa una condanna per omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente. Il 35enne è sempre stato piuttosto attivo nel mondo dello spettacolo, spaziando dalla musica alla recitazione e comparendo anche in diversi film noti. Nel 2014 è diventato padre per la prima volta e nel 2020 sono nati due gemelli da una nuova relazione con la sua attuale compagna.

