Prodotti fitness: 5 articoli da avere in casa per allenarsi

Tutti gli amanti dell’attività fisica che si svolge in palestra sanno che ci si può allenare anche a causa, in determinate condizioni. Può capitare per situazioni particolari (vedasi chiusure legate alla pandemia) o per altro, di non potersi recare regolarmente in palestra. Ciò che forse non tutti sanno è che è possibile allenarsi in casa sfruttando una serie di strumenti e prodotti fitness specifici. Ecco nel dettaglio quelli che sono tra i più utili.

I Pesi

Impossibile non partire dai pesi. Di kit in rete ne possiamo trovare veramente a decine e decine. Esistono dei kit differenti per peso, materiale, design e persino colore. Ci sono i manubri in metallo, per esempio, con i pesi in ghisa: in tal caso, la scelta è dettata sicuramente dalle esigenze personali.

L’obiettivo finale, però è sempre lo stesso, ovvero quello di mantenersi in forma e alimentare la propria muscolatura. Anche i pesi in ghisa, ma con rivestimento in neoprene sono ottimi: questi hanno un design molto funzionale, sono compatti e particolarmente eleganti. Le loro dimensioni consentono anche di riporli in maniera tranquilla dovunque.

Prodotti fitness: il tappetino

Per effettuare gli esercizi classici a terra è necessario servirsi di un tappetino per allenarsi. In genere, questi sono realizzati in gommapiuma e si possono trovare in tantissimi Fitness Discount presenti in rete ad un prezzo molto contenuto. Ci sono una serie di tappetini di fascia molto alta, i quali permettono persino di prevedere ed evitare eventuali traumi: per esempio, alcuni presentano una trama antiscivolo, specialmente nella parte superiore, la quale permette di evitare degli spostamenti indesiderati e quindi di allenarsi senza rischi. Considerate che un tappetino di questo tipo serve per qualunque tipo di esercizi: che si parli di yoga, meditazione, ma anche allenamento a corpo libero e con pesi. I modelli migliori presentano uno spessore di almeno 0,6 cm.

Cyclette

Chi non ha possibilità di fare “cardio” correndo all’aperto, allora troverà sicuramente utile una cyclette. Si tratta di un prodotto eccellente per allenarsi a corpo libero e per migliorare la propria resistenza cardiaca. Si può utilizzare facilmente in casa e oggi, grazie alla tecnologia e agli studi recenti, si possono sfruttare dei modelli molto contenuti per dimensioni.

I modelli più evoluti, inoltre, presentano anche un display particolarmente accurato e che permette di consultare le informazioni più disparate: pensiamo alle calorie consumate, alla velocità, ai km percorsi, nonché le pulsazioni. È persino possibile sfruttare dei programmi appositi. I migliori modelli presentano anche dei sensori sui manubri e sui piedini per migliorare la precisione. Anche l’ergonomia non è da sottovalutare: se un prodotto è scomodo da utilizzare può essere poco sfruttabile. Infine, consideriamo anche l’impatto estetico, in un ambiente domestico.

Polsieri, guanti e cavigliere

Spesso si sottovaluta l’importanza di una serie di strumenti fondamentali per allenarsi. Pensiamo per esempio a polsieri, cavigliere e guanti. I polsieri possono essere utili per aggiungere peso ai nostri allenamenti e ottimizzarli ulteriormente. Si possono trovare in versioni differenti, con pesi tra i più disparati. Si possono legare anche alle gambe volendo e permettono di effettuare diversi allenamenti a corpo libero.

Si presentano anche con un rivestimento sfoderabile, il quale risulta facile da lavare. Per quanto riguarda i guanti, questi sono essenziali specialmente quanto ci alleniamo con i pesi: questi evitano che ci possiamo danneggiare la pelle e prevengono la formazione dei calli. Generalmente assicurano una libertà delle dita grazie al fatto che la stoffa arriva a metà dito.

Barre per le trazioni

Concludiamo con un prodotto che è eccellente per allenare il proprio fisico e che può essere utilizzato sia in case abbastanza piccole, che non. Si tratta della barra per le trazioni. Si tratta di uno strumento che consente di allenare il proprio corpo in maniera economica e molto semplice. I modelli migliori prevedono un fissaggio completo e che può essere poi utilizzato per esercizi classici come i pull-up. Se il modello lo consente, si può imbastire una vera e propria base di sollevamento, a tuffo e a gamba. Alcuni modelli eccellenti arrivano persino ai 200 kg di carico, mentre l’asta dev’essere sempre funzionale ad un utilizzo per tutti gli atleti. Anche le impugnature possono variare a seconda del modello.